Nubifragio nel Fortore, agricoltori in difficoltà Le immagini mostrate dalla Coldiretti sannita che spiega: "Ancora difficile quantificare danni"

Grandine e nubifragi non risparmiano la provincia di Benevento che già nella giornata di ieri ha dovuto fare i conti con il forte maltempo che ha creato non poche difficoltà soprattutto nella zona del Fortore. Viabilità e agricoltura sembrano essere stati i settori più colpiti. Già nel tardo pomeriggio di ieri molte le aziende agricole che hanno dovuto affrontare forte vento e grandine. Come evidenziato dalla Coldiretti di Benevento che attraverso i social ha mostrato le immagini delle aziende colpite dal maltempo. Al momento, però, come precisato dalla stessa associazione di categoria risulta ancora difficile fare una stima dei danni arrecati al comparto che da sempre rappresenta un settore importante per la provincia sannita.