Rc auto: Benevento la più economica, salasso Napoli Gli automobilisti sanniti però sono anche più virtuosi

secondo l’osservatorio RC auto facile. It a luglio 2019 la media delle offerte disponibili online per assicurare un veicolo a quattro ruote a Benevento era pari a 637 euro (-3% rispetto a luglio 2018), vale a dire il 34,2% in meno rispetto alla media regionale (968,61 euro); ma come cambiano le tariffe per gli automobilisti più virtuosi? A giudicare dalle offerte non tutti gli automobilisti in prima classe sono uguali e, a parità di profilo, nella regione i prezzi possono variare fino al 52,3% a seconda della città di residenza. Secondo le rilevazioni di Facile.it Benevento, con una migliore offerta pari a 281,11 euro, è la città della Campania dove assicurare un’auto in prima classe costa di meno; a parità di profilo, la miglior tariffa per un automobilista beneventano in prima classe di merito è, ad esempio, il 34% più bassa rispetto a quella rilevata per un automobilista residente a Napoli (428,13 euro). Scorrendo la classifica regionale emerge che Napoli è la città della Campania dove assicurare un’auto in prima classe di merito costa di più; qui la miglior tariffa è pari a 428,13 euro, vale a dire il 52,3% in più rispetto a quella rilevata per un automobilista di pari profilo residente a Benevento (281,11 euro). Al secondo posto si posiziona la città di Avellino che, con il premio più basso disponibile pari a 321,83 euro, supera di poco Caserta, dove la migliore offerta disponibile per gli automobilisti in prima classe di merito che vogliono assicurare la propria vettura è pari a 314,65 euro. Alle spalle di Caserta si trova Salerno, dove la miglior tariffa per chi guida in prima classe di merito è pari a 308,35 euro. Chiude la classifica Benevento che si è rivelata essere la città più economica della Campania.