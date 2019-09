Sviluppo industriale domani incontro a Ponte Valentino Si discuterà di sinergie e strategia. Parteciperanno Mastella, Di Maria, Boffa, Liverini e altri



"Sinergie per un nuovo sviluppo industriale". E' questo il tema della conferenza stampa indetta dal presidente del Consorzio Asi della provincia di Benevento, Luigi Barone, per domani alle ore 10.30 presso la sala conferenza della sede consortile di Ponte Valentino. All'incontro con la stampa parteciperanno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il presidente della Provincia, Antonio Di Maria, il consigliere delegato del presidente della Regione Campania per l'Alta Capacità, Costantino Boffa, il presidente della Camera di Commercio Antonio Campese, il presidente di Confindustria Filippo Liverini e le fasce tricolori di Airola, Michele Napoletano, e San Salvatore Telesino, Fabio Romano.