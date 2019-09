Trotta Bus, Pagliuca (Uil): "Comportamenti inaccettabili" Ira della Uil sul piano di ottimizzazione: "Sindacati esclusi: ora serve un confronto"

Bocciatura per il piano di ottimizzazione di Trotta Bus da parte di Cosimo Pagliuca per Uil Trasporti: "Sono molto amareggiato, di come si è conclusa la vicenda dell’approvazione del piano di ottimizzazione dell’azienda Trotta bus, che gestisce il trasporto pubblico in città, alla luce del mio disappunto, c’è da dire a questi pseudo imprenditori che nella nostra città e soprattutto in azienda esistono le rappresentanze sindacali. Trovo inaccettabile il mancato confronto con le rappresentanze sindacali, che come è ben noto a tutti, non hanno fatto mai mancare il proprio contributo, per far si, che tale azienda realizzasse un servizio efficace ed efficiente per la cittadinanza sannita!!!!

Inoltre, anche in merito all’ultimo incontro tenutosi in Prefettura insieme ai colleghi della Filt Cgil e Fit Cisl, che la discussione con l’azienda Trotta in merito a tutte le criticità esistenti, non sia più rinviabile, e le corrette relazioni industriali ritornaio quanto prima nel corretto confronto tra le parti".