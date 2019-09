Industriali a confronto sul futuro delle imprese Il focus promosso da Confindustria Benevento

Si terrà in Confindustria Benevento il 25 settembre con inizio alle 15.30 un incontro organizzato da Bper Banca ed Arca Fondi Sgr. "L’iniziativa - spiegano gli organizzatori - rientra in un programma di appuntamenti con le imprese, itinerante su tutto il territorio nazionale, volto a favorire momenti di confronto in una logica di crescita comune. Il workshop titolato 'Impresa: quale futuro?' avrà come speaker d'eccezione il professor Francesco Daveri, direttore del Programma MBA dell'Università Bocconi di Milano. Lo scenario politico italiano, quello economico-finanziario e le realtà imprenditoriali convergono in un sistema non sempre prevedibile. Per tale ragione il confronto è tra gli elementi prioritari sui quali fondare programmi ed indirizzi capaci di condurre il sistema verso un meccanismo virtuoso di crescita e sviluppo. Con questo spirito Confindustria Benevento ha favorito l’incontro del 25 settembre grazie al quale si potranno approfondire tra gli altri i temi dell’economia, degli investimenti e della finanza, delle quotazioni in borsa, del Wealth e del Trust".