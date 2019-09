Vino: cala la produzione, ma la qualità nel Sannio è altissima Quantità giù del 6 per cento, qualità alta. Masiello (Coldiretti) "Serve nuova Commissione prezzi"

Si è tenuto questa mattina presso la Camera di Commercio di Benevento un incontro con la stampa per fare il punto sulla vendemmia nel Sannio ormai agli inizi. Ha relazionato il segretario di Assoenologi Campania, Michele Dargenio, che ha comunicato la previsione di un calo di circa il 6% della produzione e un calo delle rese, ma una qualità alta. Nel suo intervento, il presidente Gennarino Masiello ha evidenziato che Coldiretti ha voluto un momento pubblico per fare il punto su un comparto chiave per l'agricoltura e per l'economia sannita. Coldiretti ha voluto la presenza di un soggetto terzo come Assoenologi per raccontare i dati previsionali. Masiello ha chiesto al presidente della CCIAA la riattivazione di una Commissione Prezzi.