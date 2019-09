Dal Sannio a Ischia sui sentieri del vino con Campania 4.0 Appuntamento sul canale 696 alle ore 13, in replica alle 18.10 e alle 21

Nuovo appuntamento con Campania 4.0, il format di Ottochannel dedicato alle eccellenze del territorio campano. Nella puntata in onda oggi sul canale 696 il vino farà da filo conduttore per un viaggio alla scoperta di storia, natura e futuro.

Si parte dall'esperienza della cooperativa 'La Guardiense' di Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento. Ai microfoni di Imma Tedesco interverrà il presidente Domizio Pigna. Dal Sannio ad Ischia per conoscere la storica cantina di 'Casa D'Ambra': con il racconto di Andrea D'Ambra sarà possibile scoprire gli aneddoti più significati di questa lunga storia, dai personaggi che hanno reso famoso questo vino come il grande regista Luchino Visconti alle difficoltà di un'agricoltura definita ancora oggi eroica.

Poi spazio ai giovani con Marina D'Ambra e la presidente nazionale dei giovani di Coldiretti, Veronica Barbati. A seguire il punto con l'esperto della Coldiretti di Avellino, Francesco Del Sorbo.

Infine spazio al gusto e ai sapori del territorio con il dolce realizzato dal giovanissimo agrichef, Giuseppe Iovino dell'agriturismo 'Il Gruccione' di Pozzuoli. L'appuntamento con 'Campania 4.0' è sul canale 696 alle ore 13, in replica alle 18.10 e alle 21.

