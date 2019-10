Finanza innovativa per la crescita, incontro a Confindustria Mercoledì Sviluppo Campania presenterà strumenti finanziari a disposizione delle imprese

Si terrà il prossimo 9 ottobre in Confindustria Benevento, a partire dalle ore 15:00 l’evento “Finanza innovativa per la crescita”, un progetto con cui la Regione Campania attraverso Sviluppo Campania si propone di facilitare l'accesso delle PMI campane al mercato di capitali, attraverso strumenti di finanza alternativa che hanno lo scopo di sostenere progetti imprenditoriali di espansione, rafforzamento e innovazione.

Sarà presente all’incontro il Presidente di Sviluppo Campania, Mario Mustilli che spiegherà nel dettaglio i principali strumenti di finanziamento a disposizione delle imprese.

L’iniziativa vede il coinvolgimento diretto di Mediocredito Centrale e Banca Finint nel ruolo di Arranger, con il contributo di ELITE, Studio Legale Grimaldi e Confindustria.

“L’incontro sugli strumenti di finanza innovativa per la crescita – spiega Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento, rientra nell’ambito delle iniziative che l’Associazione mette in atto per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese e soprattutto informarle sulle opportunità presenti nel panorama dei finanziamenti. Confindustria Benevento, è anche sportello ELITE e nell’ambito delle attività messe in campo favorisce l’incontro tra domanda ed offerta di credito. In questa direzione si inserisce la promozione degli strumenti offerti da “Garanzia Campania Bond” che prevede l’emissione di titoli obbligazionari da parte delle PMI Campane, assistiti da una dotazione finanziaria nella forma di Garanzia Pubblica.”

Dichiara il professore Mario Mustilli “Con questi strumenti gli imprenditori potranno tornare a far crescere le proprie aziende. L’emissione dei bond rappresenta un’alternativa al canale tradizionale bancario. I basket bond sono un’innovazione assoluta nel mercato del credito italiano per sostenere le imprese che hanno bisogno di finanziamenti per innovarsi e crescere attraverso il ricorso al mercato dei capitali. Sviluppo Campania è fortemente impegnata a dare sostegno alle piccole e medie imprese attraverso strumenti di finanza innovativa che possano facilitare l’accesso al credito superando vincoli regolamentari che spesso soffocano l’iniziativa imprenditoriale”.