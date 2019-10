McDonald's precisa: "Selezioni chiuse? No, errore tecnico" L'azienda prcisa: "Nessuna chiusura anticipata: messaggio mail inviato erroneamente"

Solo un disguido tecnico: si risolve così il polverone che ha coinvolto McDonald's, relativamente alle selezioni, già chiuse dopo poco ore, per la ricerca di personale per la nuova sedete in via di apertura a Benevento, A chiarire che si tratta solo di un errore di sistema una nota inviata dall'azienda: "A seguito della diffusione della notizia sulla chiusura anticipata delle selezioni per il personale da impiegare presso il nuovo McDonald’s a Benevento, l’azienda intende precisare quanto segue.

Il messaggio in cui si segnalava la conclusione del processo di selezione è stato inviato erroneamente. McDonald’s si scusa per il disguido.

Il processo di selezione online per il nuovo ristorante di Benevento prosegue, come annunciato dall’azienda, fino al 23 ottobre. A tutti coloro che hanno ricevuto l’email, verrà inviata una rettifica del messaggio e data la possibilità di accedere alla seconda fase di selezione.

Coloro che supereranno la seconda fase di selezione, accederanno tappa beneventana del McItalia Job Tour, in programma per il 29 ottobre".