Concorsone: si parte con la correzione prove. Ecco quando Finalmente arrivano notizie per i 140mila candidati

Dopo tre settimane dal termine delle prove per il "concorsone" bandito dalla Regione Campania per i primi 2100 posti nella pubblica amministrazione arrivano notizie per i candidati.

Com'è noto i plichi contenenti le prove sostenute erano state spedite a Roma, ma non erano mai stati aperti perché in attesa di correzione, generando ansia e anche irritazione tra i candidati e anche tra i massimi vertici regionali.

Oggi sul sito del Formez avvisano che la correzione comincerà giovedì 17 , con le prove della categoria D, e si andrà avanti a oltranza.

Questa la nota diffusa sul web: "Si comunica che a partire dal 17 ottobre 2019, alle ore 10,30, presso la sede di Formez PA, sita in Roma, viale Marx 15, si darà inizio, alla presenza del Comitato di Vigilanza incaricato di supervisionare la realizzazione della prova preselettiva, alla fase di apertura dei plichi contenenti gli elaborati ed alla correzione delle prove del Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, categoria D, pubblicato nella GU n. 54 del 9 luglio 2019 e al successivo abbinamento.

La correzione di dette prove continuerà nei successivi giorni feriali, fino al definitivo completamento.

A seguire si procederà alla correzione delle prove per il Corso-concorso pubblico, per esami, categoria C, pubblicato nella GU n. 54 del 9 luglio 2019 e al successivo abbinamento.

All’esito della correzione di tutti gli elaborati di ciascuna prova preselettiva sarà effettuata e pubblicata la graduatoria finale.

I candidati interessati sono pregati di consultare costantemente il sito http://riqualificazione.formez.it per i successivi aggiornamenti sul calendario delle correzioni.

Per motivi organizzativi, l’accesso alla sala sarà consentito al massimo a gruppi di 70 persone alla volta".