Industriali a confronto sulla sfida della digitalizzazione L'iniziativa promossa da Confindustria Benevento

Confindustria Benevento ha organizzato per il 21 ottobre alle 16 presso la propria sede Il workshop sul tema "Voucher innovation manager - Incentivi per la trasformazione tecnologica e digitale della tua azienda". Obiettivo dell’incontro è quello di illustrare, in maniera dettagliata, il bando relativo al Voucher per l'Innovation Manager, misura introdotta dalla Legge di Bilancio del 2019 e che sostiene il processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI attraverso figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. "Si tratta di una misura particolarmente interessante - viene evidenziato dagli industriali sanniti - sia nella formulazione sia dal punto di vista dell’incentivo a fondo perduto. Il Bando prevede per le micro e piccole imprese un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro; per le medie imprese un contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro. La misura finanzia la consulenza specialistica resa da un manager dell'innovazione, iscritto nell'apposito elenco costituito dal Mise, oppure indicato da una società iscritta nello stesso elenco. La sfida della digitalizzazione e dell’innovazione rappresenta una delle priorità che devono affrontare le nostre imprese. Secondo il Desi 2018 – l’indicatore della Commissione Europea che misura il livello attuazione dell’agenda digitale di tutti gli stati membri, l’Italia è al 25° posto su 28 paesi. Al riguardo sono diversi gli strumenti messi in campo per cercare di colmare questo gap e per rendere il sistema delle imprese sempre più competitivo. Credo che il bando “Voucher per Innovation manager” possa rappresentare una risposta in questa direzione e siamo convinti di poter coadiuvare le imprese nell’utilizzo dello strumento. A tal proposito abbiamo ritenuto utile organizzare un momento di confronto con gli esperti di Confindustria nazionale che sapranno fornire tutte le informazioni necessarie a comprendere appieno le potenzialità della misura”.