Pagamenti digitali, confronto all'Unisannio L'appuntamento in programma martedì

“Digital payments e consumatori. Rivoluzione tecnologica e normativa”. E' il tema del convegno in programma all’Università del Sannio martedì 29 ottobre 2019, alle ore 11, presso l’Aula Magna del Dipartimento Demm in via delle Puglie. "Verrà affrontato il dibattuto tema dei pagamenti digitali - viene spiegato dagli organizzatori -, tra punti di forza e di debolezza. L’evento è organizzato dalle cattedre di Diritto commerciale e di Economia degli Intermediari finanziari dell’ateneo sannita in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Benevento, il Movimento Difesa del Cittadino e C4DiP-Consumers for Digital Payments. L’introduzione sarà a cura di Roberta Mongillo, professore di Diritto commerciale di Unisannio e di Vincenza Stefanucci, presidente del Movimento Difesa del Cittadino di Benevento. Interverranno: Francesco Luongo, presidente nazionale Movimento Difesa del Cittadino e Consumers for Digital Payments; Antonella Malinconico, professore di Economia degli Intermediari finanziari; Aaron Visaggio, professore di Sicurezza delle Reti dei Sistemi software. Le conclusioni saranno affidate alla senatrice della Repubblica Sabrina Ricciardi".