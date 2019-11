Matteo Marzotto nel Sannio per discutere di impresa etica L'iniziativa nel complesso di San Vittorino promossa da Confindustria Benevento

“Quando l’impresa è etica: ricadute economiche e sociali”. E' questo il titolo del convegno organizzato da Confindustria Benevento e dalla Fondazione 'Angelo Affinita' per il prossimo 8 novembre presso il Complesso San Vittorino a partire dalle ore 16:30. Un dibattito incentrato sull’importanza di "adottare comportamenti socialmente responsabili e orientare qualsivoglia atteggiamento al rispetto dei valori umani, economici e sociali. Ospite d’onore sarà Matteo Marzotto".

“L’impresa etica è quell’impresa che, consapevole del proprio ruolo sociale, agisce nel rispetto di una scala di valori ampiamente condivisa all’interno dell’ambiente in cui opera - spiega Filippo Liverini, Presidente di Confindustria Benevento -. Oggi più che mai si attribuisce sempre più importanza al rispetto di comportamenti etici nell’agire dell’imprenditore come ad esempio la tutela dell’ambiente, la capacità di operare nel sociale, essere fonte di benessere ed occupazione. L’etica si realizza quindi passando per i due poli della Responsabilità e della Fiducia. Responsabilità da parte di chi amministra, governa e muove i capitali. Fiducia nel prossimo e nelle giovani generazioni, nelle loro potenzialità, nel ruolo che potrebbero svolgere a vantaggio dell’intera società. Offrire nuove opportunità, creare interscambi di idee e valori lavorare in una logica di sinergia con i principali attori del territorio sono solo alcuni dei valori etici che Confindustria Benevento adotta nel proprio agire quotidiano, operando in una logica di crescita e di sviluppo".

"È l’etica il faro che guida l’intera attività di impresa del Gruppo Sapa – spiega Antonio Affinita, vicepresidente Confindustria Benevento , Executive Director e Vice Presidente di Sapa – che si svolge nel pieno rispetto del capitale umano, delle risorse ambientali e di tutti gli stakeholder cui si rivolge. Abbiamo chiara quale sia la responsabilità che abbiamo nei confronti del nostro territorio, al quale siamo intimamente connessi. Ne danno testimonianza le donne e gli uomini che quotidianamente contribuiscono alla crescita di Sapa, il nostro incessante impegno nella ricerca e sperimentazione di materiali e tecnologie sostenibili. Ne è prova, inoltre, l’attività della Fondazione Angelo Affinita. La Fondazione – nata per raccogliere l’eredità umana e spirituale di mio padre – che promuove progetti di eccellenza per valorizzare le potenzialità del territorio e dare opportunità concrete ai giovani in condizioni di difficoltà economica e sociale”.