Dal Sannio ad Alife alla scoperta dell'olio in Campania Oggi alle 13 sul canale 696 nuovo appuntamento con Campania 4.0

Nuovo appuntamento oggi con Campania 4.0, il format di Ottochannel dedicato alle eccellenze del territorio campano. In questa puntata in compagnia di Imma Tedesco nuovo viaggio alla scoperta dell'olivicoltura. Partiamo dal Sannio, a Guardia Sanframondi per parlare di olio, di raccolta e di attenzione per il territorio con Teresa Petruccelli. Dalla provincia di Bevenento ci spostiamo ad Alife, in provincia di Caserta con Vincenzo Sansone dell'azienda agricola Masseria Sansone. A seguire spazio all'approfondimento su progetti e nuove sfide con il direttore di Aprol Campania, Giuseppe Miselli. Infine spazio ai sapori del territorio con le gustose ricette dell'Agrichef Narrante, Emilio Pompeo. L'appuntamento con Campania 4.0 è alle ore 13 sul canale 696, in replica alle 18.10 e alle 21.

Restate sul 696!