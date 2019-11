Tarsu: Benevento la più cara della Campania. Aumenta la tassa Con 471 euro in media è la città più cara nonostante produca meno rifiuti e sia prima per raccolta

E' la Campania la regione italiana in cui in media si paga di più la tassa rifiuti. E in Campania è Benevento la più cara, con un aumento molto forte. E' quel che rivela lo studio dell'Osservatorio di Cittadinanza Attiva. In Campania la media è di 421€ a famiglia, ma si passa dai 315€ di Avellino ai 471€ di Benevento. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, si va dal 31% di Avellino al 66% di Benevento. Più di due famiglie su tre (precisamente il 68,2%) ritengono di pagare troppo per la raccolta dei rifiuti: la percentuale sale all’83,4% in Sicilia, segue l’Umbria con l’80,2%, la Puglia con il 79,1%, la Campania con il 78,4%. Solo il 60% delle amministrazioni comunali o delle aziende che gestiscono il servizio ha elaborato e reso disponibile la Carta dei servizi. Solo due su tre indicano il tipo di raccolta effettuata, la metà esplicita la frequenza con cui è effettuata. E al cittadino è ancor meno dato a sapere con che frequenza vengono igienizzati i cassonetti (lo indica appena il 47% delle Carte), pulite le strade (37%) o svuotati i cestini per strada (25%).

Per quanto attiene ai numeri : a Benevento capoluogo la Tari 2019 è in media di 471 euro, 15 euro in più rispetto all'importo medio del 2018. E' la città più cara in Campania secondo l'Osservatorio. Ciò di fronte a due paradossi: è la città che produce meno rifiuti pro capite e con la differenziata più efficiente.