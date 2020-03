Ferraro:"Bene semplificazione Provincia per pagamento imprese" Il presidente Ance: "Indispensabile in questo momento che tutti adottino le stesse misure"

“Siamo particolarmente soddisfatti per l’iniziativa intrapresa dalla Provincia di Benevento in merito alla semplificazione delle procedure per poter adempiere con celerità ai pagamenti per i lavori eseguiti. Questo intervento è in perfetta sintonia con quanto già avviato dalla Regione Campania e reso noto con l’ordinanza numero 144 per il pagamento dei Sal". Così Mario Ferraro, Presidente Ance Benevento commenta il provvedimento della Provincia di Benevento a sostegno delle imprese. Ed in merito il presidente evidenzia: "Siamo fermamente convinti che solo supportando gli operatori economici che hanno assunto impegni nei confronti di vari enti ed Istituzioni sia realmente possibile offrire un aiuto concreto e fattivo rispetto alla situazione di emergenza che sta vivendo il Paese. Ringraziamo il Presidente Antonio Di Maria per il grande senso di responsabilità mostrato e per la fattiva collaborazione che ha messo in campo in maniera concreta con questa sua operazione. Credo che sia indispensabile in questo particolare momento che tutti adottino lo stesso atteggiamento e mettano in atto tutte le operazioni necessarie a fornire liquidità alle imprese. E’ convinzione di ciascuno di noi che bisogna essere uniti più che mai e fornire esperienza e competenza a servizio della comunità. Esorto tutti gli enti - prosegue Ferraro - ad adottare lo stesso atteggiamento collaborativo mettendo in campo tutto quanto necessario per poter drenare risorse alle imprese evitando di creare un imbuto finanziario che possa penalizzare il sistema produttivo. Ance Benevento e tutte le imprese iscritte manifestano la loro più ampia collaborazione in questa direzione convinti che solo insieme potremo superare questo difficile momento”.