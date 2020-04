Picucci: "Pizze a domicilio? Comune non può disporre deroghe" La risposta dell'assessore alle attività produttive all'appello di ristoratori e pizzerie

"In merito alla richiesta dei titolari di pizzerie di potere effettuare consegne a domicilio, pur riconoscendo la crisi profonda in cui versa l’intero apparato commerciale, non solo locale, ma nazionale va ribadito che le restrizioni sono stabilite dal Governo e dalla Regione e pertanto il Comune non può disporre deroghe in tal senso". Così l'assessore delegato alle Attività produttive del comune di Benevento, Oberdan Picucci intervenuto all'indomani dell'appello dei titoli di ristoranti e pizzerie della città che avevano chiesto la possibilità di effetture consegne a domicilio.

"Colgo l’occasione - prosegue il delegato al settore - per solidarizzare con i commercianti, ribadendo che, non appena sarà possibile, avvierò la presentazione del Siad (strumento d’intervento per l’apparato distributivo), strumento che era fondamentale prima e lo è ancora di più oggi. Sarà un momento di confronto e di condivisione con le associazioni di categoria e con i consiglieri comunali e rappresenterà la base su cui muoversi per programmare la ripresa del settore".