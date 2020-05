"Immaginando la fase3, tra emergenza e ripresa economica" Il seminario promosso dall'Unisannio

“Immaginando la fase 3, tra emergenza sanitaria e ripresa economica”. Sarà questo il tema al centro del seminario promosso dall'Università degli studi del Sannio in programma il 12 alle 16.30 in diretta sulla pagina facebook dell'ateneo.

"A seguito dell’emergenza Covid-19 il tessuto economico dovra` affrontare difficoltà senza precedenti - viene evidenziato in una nota dell'Ateneo - che in molti casi, soprattutto al Sud e nelle aree interne, si andranno ad aggiungere a debolezze storiche. Confindustria stima all’8 per cento il calo di Pil per il secondo trimestre; FMI prevede che il Pil mondiale andrà giù del 3 per cento nel 2020, peggiore recessione dal 1930. Sempre secondo FMI, in Italia il calo sarà del 9 per cento. Affrontare la ripresa richiederà di mobilitare ingenti risorse economiche, per evitare una grave depressione e scongiurare fenomeni di disgregazione sociale. Ma le risorse da sole non bastano: servono intelligenza, competenza e visione per un loro utilizzo efficiente e capace di dare benefici di lunga durata al Paese. In tale prospettiva, appare evidente la necessità di elaborare percorsi di sviluppo e di utilizzo delle risorse capaci di fare dei cambiamenti che inevitabilmente scaturiranno dalla pandemia un’occasione di crescita per il Paese, e non un fardello per le generazioni future".

L’Università del Sannio con l’incontro del 12 maggio intende stimolare il dibattito su questi temi. Tra gli ospiti il dottor Gerardo Capozza, consigliere per il Sud Italia del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Interverranno, inoltre, il Rettore Gerardo Canfora, il Prorettore Giuseppe Marotta, il professor Filippo De Rossi, la professoressa Antonella Tartaglia Polcini e il rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione, Gabriele Uva. Al termine del confronto vi sarà la possibilità, per chi segue da casa, di porre all'attenzione del consigliere del Presidente del Consiglio, domande e curiosità.