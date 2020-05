Mastella: intesa col "social delle finanza" per la crescita Accordo Comune -UCapital 24. Mastella: "Sfruttare occasione di crescita" Feleppa: "Guardiamo sud"

Arriva anche dalle PMI il contributo per il rilancio dell’economia del Paese. UCapital24 S.p.A - primo social network economico-finanziario a livello globale, quotato sul mercato AIM Italia - comunica il lancio di un progetto a sostegno dei giovani imprenditori del Sud Italia.

Il progetto parte da Benevento, città natale del fondatore della società Gianmaria Feleppa, che ha avviato un dialogo con il sindaco Clemente Mestella per promuovere iniziative che aiutino la ripartenza delle PMI del territorio e in generale del Sud Italia. Saranno promossi Webinar, Video Conferenze e Panel tematici, per consentire ai giovani imprenditori del Mezzogiorno di confrontarsi e presentare le loro idee, con l’obiettivo di selezionare le iniziative più interessanti e impegnarasi a dargli un seguito anche tramite investimenti. A queste iniziative virtuali, supportate con gli strumenti e le innovative piattaforme video messe a disposizione dalla stessa UCapital24 sul social network, una volta rientrata l’emergenza e la situazione lo consentirà, seguiranno veri e propri eventi con focus sempre sui giovani.

Anche sul fronte dell’emergenza sanitaria, UCapital24 ha dato il proprio contributo donando 1.000 mascherine al Comune di Benevento, città natale di Gianmaria Feleppa, fondatore e CEO della società.

“Per un territorio come il Sud Italia, già segnato prima dell’emergenza da profonde fragilità, l’emergenza sanitaria porta ulteriori complicazioni e richiede interventi in due direzioni: gestione e controllo della situazione sanitaria da un lato e urgente rilancio economico dall’altro. Nessuna delle due cose può essere lasciata indietro” – commenta Gianmaria Feleppa, fondatore e CEO di UCapital24 – “Il Sud è storicamente una terra fertile di idee, e culla di molti talenti ma troppo spesso avara di occasioni per consentire a queste idee di svilupparsi in modo appropriato. UCapital24 vuole dare il suo contributo in tal senso, incentivando le piccole realtà innovative del Sud a confrontarsi ed emergere. Qualora trovassimo un modello di business particolarmente interessante e che ben si integra con il nostro modello, non escludiamo di avviare collaborazioni, partnership o operazioni più strutturate”.

“Ritengo pieno di valore umano e progettuale il dialogo che nasce con Gianmaria Feleppa” – afferma Clemente Mastella, Sindaco di Benevento – “Il sud e per il sud sono forse oggi una occasione incredibile di crescita. Il terremoto virale ci consegna una Italia diversa e forse, dove era più difficile determinare inediti processi di sviluppo, oggi si possono creare occasioni un tempo inimmaginabili. Di qua la nostra intesa anche educativa”.