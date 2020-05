"Bar: finalmente caffè al banco, ma la paura ancora c'è" Il commento di esercenti e cittadini nel primo giorno di riapertura

Il giorno tanto atteso è arrivato: da oggi anche in Campania bar e ristoranti possono finalmente riprendere appieno l'attività seppur con le limitazioni imposte dalle misure anti-covid. Ma tra le persone sembra esserci ancora la preoccupazione per i contagi e così i cittadini si dividono tra chi non sembra aver intenzione, almeno per il momento, di tornare a frequentare i locali e chi invece mostra entusiasmo per le nuove riaperture e la possibilità di prendere un caffè al bar oppure di poter andare a cena fuori.

“Con mascherine e distanze ma dobbiamo riprendere e imparare a convivere con questo virus”, commenta una signora lungo il corso Garibaldi a Benevento. C'è poi chi commenta: “Finalmente, il caffè al bar ci mancava”. E ancora: “Con le dovute attenzioni ma sicuramente riprenderemo a uscire”.

Non mancano però pareri meno ottimistici: “I contagi sono ancora tanti, anche se non riguardano la nostra regione. Capisco che devono lavorare, ma no mi dispiace mia figlia al ristorante ancora non la porterò”. C'è chi non chiude completamente la porta ma preferisce attendere: “Almeno per il momento cercherò di evitare”. E poi chi ammette: “Più che il ristorante mi mancava stare all'aria aperta, mi mancava essere libera di passeggiare”.

Ma baristi e ristoratori sperano comunque nella ripresa nonostante le difficoltà: “Speriamo di tornare presto alla normalità”, commenta un giovane ristoratore. Ma i clienti per adesso sono ancora troppo pochi: “Siamo felici di aver riaperto ma ci sono pochissime persone, veramente non è piacevole lavorare così”. Ma c'è chi il bicchiere preferisce vederlo almeno 'mezzo pieno': “Qualcuno che ha ancora paura ci sta, ma altri cercano di sdrammatizzare”.

Trascorre tra speranze e timori il primo giorno di riaperture per bar e ristoranti nel Sannio. Ma restare ottimisti sembra ormai indispensabile: “Ci sono poche persone forse per il maltempo di stamattina magari nei prossimi giorni andrà meglio”.