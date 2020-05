Confcommercio e Unitalia a confronto con Mastella Questa mattina l'incontro a Palazzo Mosti, presentate le proposte per il settore come la CiroCard

Una delegazione di ConfCommercio e Unitalia (composta da Nicola Romano, Filippo Serino, Gennaro Vassallo, Bruno Alvino, Domenico Bianchini, Giulio Italiano) stamane ha incontrato presso il Comune il sindaco Mastella e gli assessori Picucci, Serluca e Pasquariello per parlare di ripartenza. "In un lungo incontro - viene evidenziato in una nota dell'associazione di categoria - si è convenuto che si dovranno assumere misure decisive per combattere la pandemia economica per contenere quelle susseguenti a quella sanitaria. La politica deve fare di più; perché i tempi sono davvero eccezionali e lo saranno ancora di più se non saremo in grado di aiutare le nostre Imprese, cuore pulsante dell’economia del Sannio. Il sindaco Mastella ha convenuto che non bisogna indugiare perché il prezzo che siamo chiamati a pagare oggi è sicuramente inferiore a quello di domani, per cui ha garantito che si farà portavoce

alla Regione per il reperimento dei fondi che, altrimenti, l’Amministrazione comunale avrebbe difficoltà a esborsare. Sono urgenti misure per il turismo e interventi a favore del commercio, dell’artigianato e dei servizi. Lo ha detto Nicola Romano, presidente di ConfCommercio Benevento, durante l’audizione tenutasi presso l’Amministrazione comunale della Città di Benevento.

Nel suo intervento il vertice di ConfCommercio ha quindi indicato una serie di obiettivi da raggiungere: dalla riduzione della burocrazia a misure incisive finalizzate a sospingere idonei ed urgenti investimenti pubblici in un’ottica di progressivo azzeramento e riduzione a medio termine della pressione fiscale".

Inoltre, ConfCommercio ed Unitalia hanno stilato un elenco di proposte che "spaziano dalla richiesta della sospensione con relativo annullamento dei tributi per tutte le attività commerciali ed artigianali operanti sul territorio Comunale -intervento almeno

fino alla data del 31 dicembre 2020 alla riqualificazione del centro urbano, dal ripristino e potenziamento dei servizi igienici pubblici ad una nuova architettura dei dehors installati nel Centro storico che siano realizzati dal Comune che provvederà a cederli in fitto oneroso (con costi da stabilire), dal potenziamento del verde pubblico alla rimodulazione della mobilità, da idee-progetto legate al

ravvivamento del commercio nel centro storico all’incentivazione di iniziative di potenziamento dell’enogastronomia, delle coltivazioni a Km.0 e biologiche".

Ed in merito viene precisato: "Tutte proposte realizzabili se vi sarà una reale pianificazione e convergenza di idee; particolarmente apprezzata l’idea di incentivare i consumi attraverso l’istituzione di una card, CIROCard, una carta elettronica attraverso cui i possessori accumuleranno somme in denaro (salvadanaio) frutto degli sconti praticati da tutti i commercianti aderenti all’iniziativa utili per successivamente onorare gli oneri comunali e il PIN BIKE, un modo per cominciare a pensare ad una Città smart".

Per UNITALIA, l’associazione che sta condividendo con ConfCommercio vari progetti di sviluppo territoriale, è intervenuto Filippo Serino che ha spiegato che "per far fronte alla pandemia economica che irrimediabilmente affosserà i settori strategici dell’economia sannita, il Comune deve mettere in campo una manovra espansiva, di un'entità mai raggiunta sino ad oggi. Nessuna ripresa senza decisioni immediate, espansive sia nel 2020 che nel 2021, anche con specifici incentivi e la rimodulazione dei tributi locali.

In questo modo -riferisce Serino- si restituiscono speranze all’economia della Città e margini di sopravvivenza".

"ConfCommercio ed UNITALIA si sono impegnate a presentare a giorni al Comune i dettagli delle loro proposte ed il sindaco Mastella a valutare la loro approvazione per farne oggetto di richiesta di finanziamento alla Regione Campania".