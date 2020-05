Crisi commercio, domani incontro con i comitati a piazza Vari L'iniziativa promossa da ConfCommercio e Unitalia

Domani, venerdì 29 maggio, alle 20 a piazzetta Vari, si terrà l’incontro di ConfCommercio e Unitalia con i comitati dei commercianti della città (salvo impedimenti atmosferici). Ad annunciarlo le associazioni di categoria che precisano: “Tutti insieme dobbiamo avere la consapevolezza che l’unica strada per perseguire ambiziosi obiettivi risieda proprio nella contaminazione delle idee, nel confronto, nel dialogo costante senza il quale non può esserci alcun futuro per la città. Confcommercio e Unitalia hanno la certezza che è una rivoluzione che va fatta insieme, senza

lasciare indietro nessuno, con una corretta pianificazione che coinvolga tutti gli stakeholder.

Si prevede la partecipazione dei Comitati 'Movida', 'Cuore della città’, 'Benevento rialzati',

'Unione ristoratori', 'I Longobardi', 'Io X Benevento' ed altri. L’incontro – spiegano ancora le associazioni di categoria - è comunque aperto a tutti gli imprenditori della città nello spirito della cultura delle alleanze che rimetta al centro dell'attenzione la dignità degli operatori commerciali.

Sarà l’occasione per l’avvio di consultazioni per la presentazione al sindaco Mastella di soluzioni a

favore dello sviluppo del commercio in questa fase molto delicata della situazione sulla fase 2, quella della ripartenza dopo l’emergenza sanitaria”. Ed aggiungono: “Con la crisi da Covid-19 bisogna rivedere il modo di lavorare rimettendo l’Amministrazione comunale al centro al fine di concordare comportamenti univoci e rispettosi dei condizionamenti imposti non solo dall’emergenza sanitaria. L’incontro sarà l’occasione per avviare un dialogo con tutti i movimenti spontanei che sono sorti, per ascoltare i problemi di ciascuno individuando insieme le possibili soluzioni. Si prevede la massima condivisione e la fattiva partecipazione al fine di raccogliere le problematiche dei diversi settori merceologici e concordare un masterplan di ripresa che possa rispondere tempestivamente e concretamente alle esigenze degli imprenditori. La serata – concludono - si terrà nel rispetto della norme di sicurezza per cui sarà necessario indossare la mascherina e garantire la distanza interpersonale”.