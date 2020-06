"Approvare proposta De Luca - Padoan per regime fiscale" Il presidente Asi, Barone: "Il Mezzogiorno rischia di pagare il prezzo più alto della crisi"

“Il Mezzogiorno per attrarre investimenti ha bisogno di politiche straordinarie e speciali". Così in una nota Luigi Barone, consigliere delegato per il Sud e le aree Zes della Ficei (Federazione Consorzi Enti Industrializzazione) e presidente dell’Asi di Benevento che a tal proposito evidenzia: "In questo senso la proposta di legge dell’onorevole Piero De Luca, fortemente sostenuta dall’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, di costituire un regime fiscale e amministrativo speciale che consenta il dimezzamento delle aliquote Ires e l’esenzione totale della tassazione su utili, dividendi, royalties e interessi, di qualunque natura, distribuiti agli azionisti dalle Holding, ossia da società di capitali di diritto Ue, che stabiliscano i propri insediamenti industriali o le proprie sedi societarie nelle aree Zes, è una ottima iniziativa per il Sud che speriamo venga calendarizzata e approvata quanto prima”.

“Il Mezzogiorno - prosegue Barone - che già soffriva di gravi ritardi rispetto al resto del Paese con il Coronavirus rischia di pagare il prezzo più alto di una crisi socio-economica senza precedenti. Per cui è indispensabile che il Governo e il Parlamento varino misure ad hoc per il Sud, perché è chiaro che senza la ripartenza del Mezzogiorno non c’è ripartenza per l’Italia. Si proceda velocemente con le Zes e si approvi la legge De Luca-Padovan permettendo così alle aree più depresse del Mezzogiorno di poter attrarre nuovi investimenti che diversamente scelgono di insediarsi in Paesi dell’est dove è più facile fare impresa”.