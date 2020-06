Forza Italia: "Da Inps accuse assurde a imprenditori" Carpinone, Ricci e Calabrese: "Uscite infelici del presidente Tridico"



“Altro che imprenditori che vogliono approfittarne! Gli imprenditori vanno solo ringraziati per il grande sforzo che hanno posto in essere facendo, loro, da vero e proprio ammortizzatore sociale. Tappando i ritardi della burocrazia nostrana”.

Giovanni Carpinone, Giuseppe Ricci e Pasquale Calabrese, Responsabili, rispettivamente, dei Dipartimenti “Industria ed Artigianato”, “Giustizia” ed “Agricoltura” in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento, commentano le recenti evoluzioni che si registrano in tema di cassa integrazione. “Sembrerebbe, come da dichiarazioni dei vertici Inps – proseguono i tre – che nella giornata di venerdi prossimo, a distanza di quasi tre mesi dell'entrate in vigore del “Cura Italia”, dovrebbero giungere i tanto sospirati ammortizzatori.

Un ritardo inammissibile, inaccettabile, scandaloso. Ulteriore riprova di come l'apparato amministrativo-burocratico sia assolutamente da rifondare.

Dobbiamo necessariamente elogiare i tanti imprenditori che, sostituendosi allo Stato, hanno anticipato di propria tasca le mensilità ai dipendenti.

Se non fosse stato per la loro sensibilità, saremmo stati al cospetto di un'emergenza sociale dalle proporzioni ben più drammatiche.

Ed, invece, il Presidente Inps Tridico, piuttosto che ringraziare chi si è sostituito alle lentezze ed alle inadempienze del Governo, ha incredibilmente attaccato determinati imprenditori che avrebbero approfittato della condizione Covid, a sua detta, per poter fruire della cassa integrazione.

E coprendo, a sua detta, problematiche di altra natura. Sono uscite infelici, improprie che sbalordiscono nella loro inadeguatezza”.

In conclusione, il terzetto Carpinone-Calabrese-Ricci ha voluto ancora ringraziare il Coordinatore di Forza Italia Benevento, Domenico Mauro, nonchè l'onorevole Fulvio Martusciello, per la riconferma ricevuta in seno al Coordinamento del partito.

“Siamo pronti a dare, ancor di più, il nostro appassionato e fattivo contributo”