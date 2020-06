La fase 3 in agricoltura, torna oggi Campania 4.0 L'appuntamento con Campania 4.0 è sul canale 696 alle ore 13, in replica alle 19 e alle 21

Nuovo appuntamento oggi su Ottochannel con Campania 4.0, il format dedicato alle eccellenze del territorio campano. In questa puntata viaggio alla scoperta della fase3 anche per l'agricoltura. Progetti, difficoltà e prospettive per il settore primario che dopo aver affrontato la fase più dura dell'emergenza Coronavirus prova a tornare pian piano alla normalità. Ne parliamo con Veronica Barbati, presidente nazionale Giovani Coldiretti e Davide Minicozzi, vicepresidente Coldiretti di Benevento.

Infine spazio ai sapori del territorio con le ricette di Amelia Tassari dell'azienda agrituristica 'L'antico pozzo degli Ulivi' di Sant'Agata de' Goti nel Sannio.

L'appuntamento con Campania 4.0 è sul canale 696 alle ore 13, in replica alle 19 e alle 21.

