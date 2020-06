De Toma: "Avviare programmazione per turismo nel Sannio" “Ci sono solo arrivi di lavoro per i flussi turistici bisognerà ancora aspettare”

Nonostante le nuove riaperture ed una maggiore mobilità in tutto il Paese, per il settore turistico la strada verso la ripresa appare ancora tutta in salita. Secondo gli operatori del settore bisognerà attende ancora molto di poter vedere nuovamente flussi turistici in città: “Per gli arrivi dei turisti - rileva Fulvio De Toma, presidente della sezione turismo di Confindustria Benevento – la situazione penso sarà ferma ancora per diverso tempo anche perché credo ci sia anche un problema di paura. C'è un movimento escursionistico che si riversa più nel Sannio, ma si tratta di arrivi legati ad esigenze lavorative. Ovviamente in entrambi i casi noi siamo contenti e speriamo che continuino ad arrivare”.

Di qui la proposta di avviare un confronto che consenta di “fare una programmazione e provare ad organizzare il turismo in provincia con un ragionamento metodologico, di analisi e soprattutto di prospettive”.

Prospettive che al momento non sembrano delle più rosee: “Per la mia esperienza penso che prima di dieci mesi o anche un anno sarà difficile che ci siano veri e propri flussi turistici”. Fondamentale dunque secondo l'esponente di Confindustria “iniziare a progettare il flusso turistico nel nostro territorio. Forse – conclude De Toma – è proprio questo il momento giusto”.