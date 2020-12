Caporaso (Telese): «Vigorito sarà punto di riferimento» «Grazie a Liverini per l'eccellente lavoro svolto in Confindustria»

Appresa la notizia che il Consiglio Generale di Confindustria Benevento ha votato oggi la designazione del Presidente Oreste Vigorito alla guida di Confindustria Benevento per il prossimo quadriennio, il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso ha così commentato:

“Voglio esprimere a nome mio e di tutta la comunità che rappresento i sentimenti di augurio all’avv. Oreste Vigorito per il suo futuro e prestigioso incarico di Presidente di Confindustria Benevento.

Il nostro sistema imprenditoriale troverà nella sua persona e nel suo impegno un sicuro punto di riferimento, capace di ascoltare e di farsi ascoltare da tutti gli interlocutori con i quali si relazionerà.

Nel 2021 bisognerà far ripartire l’economia gravemente danneggiata da questa drammatica e disastrosa pandemia. Sono certo che il futuro presidente Vigorito saprà individuare le migliori strategie possibili rappresentando al meglio gli imprenditori della nostra provincia, in virtù del suo importante percorso ricco di successi.

Naturalmente voglio ringraziare il presidente Filippo Liverini. La dedizione e l’impegno che hanno caratterizzato il suo mandato hanno lasciato segni tangibili con le tante importanti iniziative che ha messo in campo a supporto degli imprenditori sanniti e promuovendo il nome e l’immagine del Sannio in tutti i tavoli istituzionali, nazionali ed internazionali, ai quali ha partecipato. Auspico, pertanto, che vorrà continuare a sostenere, come ha sempre fatto, la provincia sannita e la valle telesina in modo particolare, con la sua vicinanza e il suo prezioso contributo di idee e suggerimenti”.