Confindustria, Traettino nel Sannio: "Per ripartenza puntare su specificità" Il leader regionale a Limatola per l'assemblea degli industriali sanniti

“E' un Sannio che lavora, un Sannio che si da' da fare, ritmo serratissimo. Sono venuto qui a Benevento praticamente una volta ogni mese”. Luigi Traettino a Limatola per l'assemblea dei soci di Confindustria evidenzia il lavoro svolto dal gruppo sannita, parla di una Confindustria concreta che rivolge attenzione ai progetti, alle iniziative.

“C'è una bella leadership, una bellissima squadra, questa assemblea – ha aggiunto a margine dell'incontro con gli industriali sanniti - a cui ho potuto assistere al vero spirito imprenditoriale di Confindustria in cui vengono fatte delle proposte, non vengono scritti solo dei titoli, ma vengono declinate le prospettive di sviluppo del territorio non soltanto locale ma anche regionale”.

E per lo sviluppo del territorio il presidente regionale degli industriali non ha dubbi, a partire dall'entrata in vigore proprio nelle scorse ore dell'obbligo del green pass obbligatorio dal 15 ottobre. “Già questo ci tranquillizza perché insieme ai vaccini e alle mascherine ci aiuterà a disperdere questa tremenda pandemia che ci ha frenato”.

Ripartenza, come detto, che dovrà puntare su progetti e iniziative che valorizzino il territorio e le sue specificità: “Bisognerà procedere così com'è partita questa territoriale e cioè declinando delle proposte, delle progettualità, individuando qual è la vocazione di questo territorio. Non in una logica isolazionista, ma all'interno di una regione che ha diverse caratteristiche e all'interno della quale alcune specificità sono detenute esclusivamente dal Sannio”.