"Innovare" torna all'Unisannio: si parla di droni e fbra ottica Studenti coinvolti nell'analisi dei dati sviluppati su una piattaforma di Intelligenza Artificiale

Domani 9 Dicembre alle ore 9.30 è previsto il quinto Convegno di presentazione dii Innovare, presso l' Università degli Studi del Sannio che torna nuovamente ad ospitare l'evento dopo averlo già fatto lo scorso 27 ottobre con il contributo del Prof. Mario Luca Bernardi, Ricercatore presso l'Ateneo beneventano e di Andrea Cusano, Professore del corso di Elettronica per l'Automazione, già protagonisti di interventi incentrati sull'intelligenza artificiale.

Presso l' Aula SA4 del Complesso S. Agostino di Via Giovanni De Nicastro 13, sarà ancora lo stesso argomento il tema principale dell'evento, soprattutto considerato il fatto che questo quinto convegno è rivolto principalmente a studenti iscritti a corsi universitari di materia affine alle tematiche sviluppate da “Innovare”. In particolare verranno analizzati i dati che i sensori in fibra ottica e i droni utilizzati per questa tecnologia innovativa generano in tempo reale e che vengono raccolti proprio da una piattaforma di Intelligenza Artificiale a cui viene poi affidato il compito di elaborare la strategia irrigua ottimale sulla base dell'analisi dei parametri ricevuti.

L’organizzazione del convegno è sempre affidata alla Masseria Fontana dei Fieri di Pietrelcina, coinvolta in prima persona nel Progetto “Innovare” e che sarà presente come di consueto nella figura di Francesco Boffa quale moderatore degli interventi. Oltre al Team Tecnico del progetto rappresentato in questa occasione dall’Ing. Marco Leone (CeRICT scrl), saranno presenti per l’Università del Sannio anche la Prof.ssa Lerina Aversano e il Prof. Mario Luca Lombardi.