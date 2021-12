Turismo, il delegato al settore Cappa: "Volano per l'economia" Ieri in città visitatori provenienti da Alberobello

Arrivano perlopiù dalla vicina Puglia, qualcuno dalla Basilicata, per ammirare prima i siti storici e culturali della città e poi dirigersi verso la provincia dove sono riprese le varie manifestazioni natalizie. Ed anche ieri mattina lungo corso Garibaldi è stato possibile incontrare visitatori provenienti da Alberobello. Un trend che lascia ben sperare per un settore considerato a tutti gli effetti un importante “volano di crescita per l'intera economia”. Come sottolineato dall'assessore al Turismo, Attilio Cappa che ieri ha salutato i visitatori provenienti dalla Puglia: “E' interessante percepire direttamente dai turisti le aspettative che hanno nel visitare la nostra terra”, ha commentato il neo esponente della nuova Giunta Mastella ribadendo “l'interesse rivolto al turista e più in generale per questo settore”.

Presenze, dunque, importanti “anche per il tessuto economico del territorio”.

La sfida ora è rendere queste presenze sempre più stabili. Ma Cappa assicura l'impegno del suo assessorato ad “intercettare e rendere sempre più continuo e costante l'arrivo di flussi turistici andando incontro alle esigenze del turista che arriva nel nostro territorio, facendogli vivere un'esperienza di viaggio quanto più entusiasmante possibile affinché - evidenzia il delegato al Turismo, Fiere e Congressi - possa raccontarne al rientro nella propria città”.

Ed in vista del Pnrr l'assessore garantisce: “Ci stiamo organizzando perché ci siano progetti strategici per la nostra realtà, di crescita e sviluppo dell'intero comparto”.

Si parte dalla consapevolezza sì delle potenzialità, ma anche della complessità del settore: “Un settore complesso - aggiunge Attilio Cappa - siamo partiti partecipando alla Borsa Internazionale del Turismo Archeologico, avremmo voluto partecipare anche alla Fiera del turismo scolastico che però è stata rinviata. Ad oggi stiamo ospitando nella nostra città un turismo a breve raggio, ma sono attività che richiedono una programmazione strategica che verrà realizzata nel corso del mandato”.

Come detto, infatti, al momento si tratta soprattutto di arrivi legati alla domenica, alle giornate di festa ma che come sottolineato dal presidente della Pro loco Samnium, Giuseppe Petito consentono di ben sperare che i visitatori “possano aumentare proprio in occasione della festività”.

Ma ad oggi si conferma la presenza “tutte le domeniche di gruppi turistici. Per gli itinerari abbiamo un collegamento con le mete esterne - spiega ancora l'esponente della Pro loco - per cui ammirano prima i siti storici e culturali del capoluogo, per poi raggiungere i comuni della provincia per partecipare alle iniziative natalizie. Turisti che arrivano principalmente dalla Puglia – conferma infine Petito – ma anche dal Molise”.