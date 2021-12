Turismo, De Toma: "Strutture ricettive ancora in difficoltà" “Tornano i visitatori, ma in pochi restano più giorni nonostante bonus vacanze”

Tornano i turisti o meglio i visitatori, ma la strada per gli operatori del settore appare ancora tutta in salita. E' un bilancio in chiaroscuro quello tracciato da Fulvio De Toma, presidente della sezione Turismo di Confindustria Benevento: “La ripresa del turismo è molto di prossimità, poco di permanenza, più di visite quotidiane alla città e questo si vede e si riscontra sul territorio, anche in provincia. Ma le strutture ricettive sono quelle che soffrono di più”.

E dunque le difficoltà restano, come detto soprattutto per le strutture ricettive e in particolare per quante hanno chiuso proprio a causa della pandemia: “Hanno chiuso e restano chiuse perché - spiega l'esponente degli industriali sanniti - non ci sono prospettive di ripresa significative, alla crisi economica si è aggiunta la paura covid per l'ennesima volta. Quindi credo che non sia il momento di fare ipotesi di riapertura o di nuovi investimenti”.

Ma con l'avvicinarsi del Natale si torna a registrare la presenza di visitatori e dopo un lungo periodo tornano anche i primi turisti dall'estero: “Sicuramente in questo periodo c'è il rientro di familiari che negli ultimi due anni era stato sospeso”, rileva De Toma che parla di un dato che fa registrare “fortunatamente anche qualche ritorno dall'estero con la riapertura di qualche canale di transito dagli altri Paesi. Ma gli eventi sono ancora l'elemento su cui basare una ripresa nell'accoglienza turistica - ricettiva”.

E con il bonus vacanze e l'ormai imminente scadenza al 31 dicembre c'è in questo periodo un maggior incentivo alla prenotazione, ma non mancano le disdette: “Ogni dieci richieste di bonus tra quelle poi realmente interessate qualcuna annulla pure, è capitato proprio lo scorso fine settimana per un numero significativo di persone. Quindi il bonus ha funzionato – conclude Fulvio De Toma - ma in maniera veramente relativa”.