Lampugnale eletto vicepresidente nazionale Piccola Industria Confindustria L'imprenditore sannita: «Grande onore: ora dobbiamo favorire sviluppo»

Pasquale Lampugnale, presidente di Piccola Industria Confindustria Campania, è stato eletto oggi a Roma, nel corso del Consiglio centrale, vicepresidente nazionale di Confindustria Piccola Industria con delega a Economia, Finanza e Fisco e Coordinamento del Comitato tecnico scientifico.

‘’E’ un grande onore per me ricoprire questo importante incarico, relativo a deleghe di grande responsabilità, e ringrazio il Presidente Giovanni Baroni per la fiducia accordatami. Lavoreremo insieme - spiega Lampugnale - per favorire la crescita delle nostre PMI. Si sta avviando un ciclo espansivo dell’economia, e con il nostro impegno dovremo favorire uno sviluppo in grado di coniugare crescita dimensionale, competenze del capitale umano e progresso tecnologico’’.

Pasquale Lampugnale è il primo sannita a ricoprire un ruolo di vertice in un organismo nazionale di Confindustria.

Nato ad Hartford negli Stati Uniti nel 1976 e cresciuto a Benevento, laurea in Scienze Politiche e Master in Business Administration presso la Luiss Business School, è dal 1995 CEO di Sidersan Spa, azienda attiva nel settore delle prelavorazioni siderurgiche, nonché Presidente di Lampugnale Investimenti Spa, holding che raggruppa e controlla tutte le aziende di famiglia attive in vari settori quali acciaio, costruzioni, immobiliare e dal 2017 anche editoria attraverso la web Tv Ntr24.tv.

Molto attivo sul fronte dell’associazionismo e in Confindustria in particolare, Lampugnale è attualmente presidente di Piccola Industria di Confindustria Campania e vicepresidente di Confindustria Benevento con delega alle Relazioni istituzionali. E’ stato in passato, fra i vari incarichi, presidente dei Giovani Imprenditori di Benevento.