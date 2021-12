Confindustria Benevento: martedì l'assemblea Aperta alle istituzioni sarà l'occasione per tracciare il bilancio e presentare i progetti futuri

Si terrà il prossimo 21 dicembre, con inizio alle 17.30, presso il Seminario Arcivescovile in Viale degli Atlantici l’Assemblea Pubblica di Confindustria Benevento alla presenza dei vertici dell’Associazione ed aperta alle Istituzioni. Iniziativa che sarà l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno che sta per concludersi e presentare i progetti futuri dell'Unione Industriali del Sannio.

Evento che si concluderà con lo scambio di auguri e che naturalmente si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anticovid