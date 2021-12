Traettino: «Confindustria Benevento? Esempio di cooperazione per il territorio» Il presidente regionale di Confindustria: «Le zes? Finalmente hanno smesso di essere Godot»

Un plauso all'impegno di Confindustria Benevento è arrivato anche dal presidente regionale degli Industriali, Luigi Traettino: «Qui mi sento a casa» ha dichiarato : «C'è un legame forte, che la designazione di Vigorito ha rafforzato»

E analizzando i mesi di pandemia: «Concordo col Papa che ha detto che ne saremmo usciti migliori o peggiori, ma comunque diversi. E penso che molti di noi si siano incattiviti, e dunque siano usciti peggiorati, ma ho riscontrato anche che la relazione col Sannio si è rafforzata e uno degli elementi cardine è stata proprio Confindustra Benevento».

Anche Traettino ha ricordato la visita di Bonomi per l'hub di Ponte Valentino: «Confindustria Benevento ha esercitato un ruolo importante di proposta: penso al presidente Bonomi, e la prima tappa che ha fatto qui in Campania non è stata per la mia elezioni, ma per Benevento e per l'hub, una dimostrazion di come Confindustria è riuscita a muoversi con il territorio, dai sindacati, all'Asi alla struttura sanitaria».

Un plauso anche alla vitalità dell'associazione: «Sono state già declinate proposte concrete per il Pnrr: è giusto, momento storico in cui dobbiamo tutelare interessi collettivi, con proposte.»

E infine la soddisfazione per le novità sulle zes: «Ieri pomeriggio le zes, che io chiamavo zes Godot hanno smesso di essere Godot, perché è arrivato. Nomina commissario è elemento di speranza.

Commissario mi ha contattato immediatamente: per avviare ragionamento in primis con Confindustria per investimenti»