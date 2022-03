Limatola zona zes. Parisi: "Risultato importantissimo" Il sindaco: "Operazione storica: ci saranno importanti agevolazioni per chi investe"

"Un risultato importantissimo quello colto dall'Amministrazione comunale di Limatola in chiave di sviluppo e di occupazione".

Il sindaco di Limatola, Domenico Parisi, commenta così all'indomani dell'approvazione, da parte della Giunta comunale, del Protocollo d’Intesa con il Consorzio Asi di Benevento che avrà ad oggetto anche la proposta sovracomunale per l'estensione del regime delle Zes all'area industriale di Limatola.

Lo status di Zona economica speciale consente alle aziende che vi ricadono di poter beneficiare di importanti agevolazioni di natura fiscale e finanziaria, nonché di poter accedere a semplificazioni di tipo normativo e regolamentare.

"Si tratta di un operazione storica che potrà incentivare ulteriormente gli investimenti in quello che è già un paese rigoglioso dal punto di vista produttivo, visto che sono insediate già grandi realtà industriali.

Le agevolazioni connesse al regime di Zona economica speciale riteniamo possano essere un attrattore importante per ulteriori nuovi investitori e per l'ulteriore sviluppo di quelle già insediate.

È dovere delle Istituzioni quello di incentivare e supportare gli investimenti perché investimenti significa indotto, perché investimenti significa occupazione e possibilità per i giovani del nostro territorio che potranno avere l'opportunità di trovare risposte al sempre centrale tema del lavoro".

"Un ringraziamento doveroso al Presidente Asi Luigi Barone - chiude Parisi - per il proficuo lavoro che sta conducendo e per l'attenzione mostrata verso Limatola"