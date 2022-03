Ance, Mauro Verdino confermato in Commissione Edilizia a Palazzo Mosti "Orgoglioso della nomina". Ferraro: "Nostra presenza punto fermo per collaborazione con Comune"

Mauro Verdino Vice Presidente Vicario con delega all’Urbanistica di ANCE Benevento, è stato confermato nella nuova composizione della Commissione Edilizia presso il Comune di Benevento.

“La presenza di ANCE nella commissione edilizia del Comune di Benevento – spiega Mario Ferraro Presidente di Ance Benevento - è oramai un punto fermo da anni grazie al lavoro svolto nel tempo . Abbiamo creato una collaborazione e un tavolo permanente di lavoro e confronto operativo, che ha portato alla predisposizione e aggiornamento di alcuni degli strumenti urbanistici della città, tra cui l’aggiornamento del RUEC, dei valori IMU sui terreni edificabili, i regolamenti del SUE e sulle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia e paesaggistica, nonché la collaborazione tecnica per le problematiche legate alla depurazione cittadina. Il nostro obiettivo è quello di continuare a coadiuvare e fornire assistenza tecnica alle amministrazioni comunali per la revisione e ammodernamento degli strumenti urbanistici. Puntiamo a rafforzare la collaborazione con il Comune di Benevento, anche in merito alla condivisione di proposte progettuali utili per il settore edile e strategiche per lo sviluppo del territorio, anche alla luce delle progettazioni che potranno impattare urbanisticamente sulla nostra città.”

“Sono particolarmente orgoglioso di questa riconferma – dichiara Mauro Verdino – in quanto abbiamo maturato nel tempo una significativa esperienza che ci consente di svolgere un ruolo propositivo e risolutivo sulle questioni sottoposte all’attenzione dell’organismo. La commissione Urbanistica svolge un ruolo strategico che cercheremo di coadiuvare a favore del sistema economico”.