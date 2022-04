Quanto è esposta l'economia sannita sul mercato russo? Le aziende sannite e il rapporto commerciale con la Russia

Quanto è esposta l'economia sannita in Russia? Poco, almeno per quel che riguarda le esportazioni. E' quello che emerge indagando in base ai dati dell'Istat sugli ultimi due anni di rapporti commerciali con il paese.

Ebbene, se già la Campania pesa pochissimo sul mercato russo (lo 0,7 per cento delle esportazioni regionali finiscono sul mercato russo), il Sannio pesa ancor meno: lo 0,3 per cento del totale delle esportazioni sannite finisce in Russia.

In sostanza, nel 2020 le aziende sannite hanno esportato prodotti per 600mila euro in Russia, mentre nel 2021 la cifra già scendeva leggermente, arrivando a 592mila euro: c'è da tener presente che il Sannio ha esportato nel resto del mondo nello stesso periodo oltre 210milioni di euro di merce.

Export che riguarda quasi esclusivamente il settore manifatturiero, se non una quota minima relativa ai prodotti dell'agricoltura. Settore agricolo che per contro è nullo se consideriamo le importazioni: la voce "import" dalla Russia relativa all'agricoltura segna quota zero per il Sannio.

Non è dunque nelle incertezze legate ai rapporti col mercato russo all'indomani delle sanzioni post invasione in Ucraina che le aziende sannite troveranno particolari difficoltà.