Comune di Benevento virtuoso per spesa carburante La settima tappa dell'analisi sulla spesa degli enti locali di Gazzetta Amministrativa

Benevento virtuosa per la spesa di carburanti, combustibili e lubrificanti. E' un'altra tappa dell'analisi su Regioni e Città Italiane e sulla relativa spesa pubblica portata avanti dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa nell'ambito del progetto Pitagora.

Efficiente la Campania, come Regione, che becca una doppia A nel rating della Fondazone, con una spesa di 128mila euro nel 2020.

Doppia A anche per Benevento, con una spesa nel 2020 di 39400 euro per Carburanti, combustibili e lubrificanti.

Bene anche Caserta, che prende la doppia A con una spesa di 32500 euro.

Nella classifica generale stilata dall'associazione Caserta è 13esima in Italia, Benevento 25esima.

Male invece Napoli, con una tripla B in considerazione di una spesa da 660mila euro e 65esima in classifica generale, male anche Salerno, 94esima e con una B come rating in considerazone di una spesa da 192mila euro. Non disponibili i dati del Comune di Avellino.