Caporaso: orgoglio nostro concittadino presidente Unione Industriali Napoli Il commento del sindaco di Telese dopo l'elezione a presidente di Jannotti Pecci

"Ho partecipato all’assemblea pubblica degli industriali napoletani nel corso della quale è stato eletto presidente dell’Unione Industriale di Napoli Costanzo Jannotti Pecci. È chiaramente motivo di orgoglio avere un nostro concittadino presidente dell’associazione di Palazzo Partanna". E' il commento del sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso all'indomani dell'elezione di Jannotti Pecci alla presidenza dell'Unione Industriale di Napoli.

"Il dottor Jannotti si è sempre distinto per le sue capacità imprenditoriali e da Telesino si è sempre adoperato per la nostra comunità. È quanto mai prezioso e importante per noi avere un punto di riferimento anche nel mondo industriale partenopeo e campano. A Jannotti Pecci, nuovo presidente dell’Unione Industriali di Napoli rivolgo gli auguri miei, dell’intera amministrazione e della comunità telesina. Buon lavoro”.