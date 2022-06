Turisti innamorati delle campagne, ancora record negli agriturismi Masiello: presenze legate soprattutto al fine settimana

Buon cibo, relax e contatto diretto con la natura conquistano ancora una volta i turisti ed anche per questo lungo ponte del 2 giugno in tanti hanno scelto gli agriturismi. Numeri che ricordano molto l'era pre-covid seppur molto legati alle presenze del weekend. E' l'analisi del presidente della Coldiretti Campania e Benevento, Gennarino Masiello che parla di una settimana importante per le aziende agrituristiche del territorio: “Questo ponte lungo ha consentito alle attività agrituristiche di lavorare non solo per quanto riguarda l'attività ricettiva ma anche per i servizi che riescono ad offrire. E quindi le tante opportunità, non solo legate al turismo culturale, ai centri storici dei borghi delle belle città che abbiamo, ma anche al contatto con la natura”.

Dati che come detto mostrano un andamento in crescita in quanto “nei giorni di festa le famiglie non vedono l'ora di uscire e poter vivere la normalità, è un po' più rallentato il lavoro durante l'arco della settimana”.

Ma dalla costa alle aree interne, come accaduto anche nei periodi immediatamente successivi ai lockdown, gli agriturismi e le campagne in generale continuano a conquistare i visitatori: “Il bello della Campania è che nel giro di poco più di cinquanta chilometri è possibile apprezzare il mare e le aree interne – evidenzia l'esponente della Coldiretti - così i campani hanno ampia scelta e chi viene da fuori regione può contare su entrambe le soluzioni”.