Trasferta a Cerignola: il Benevento alza l'asticella La squadra di Maiuri è in serie positiva da sei giornate (4 vittorie e 2 pareggi)

La strega chiude l'andata alzando l'asticella delle difficoltà. Si va al Monterisi di Cerignola, uno dei campi più difficili della categoria. Non solo per la natura del terreno di gioco in sintetico, ma anche e soprattutto per il valore dell'avversario, allenato benissimo da uno dei tecnici migliori della serie C, l'ex Enzo Maiuri. Pugliesi che hanno inanellato sei risultati utili di fila, con quattro vittorie e 2 pareggi. Un cliente scomodo, non c'è che dire. Anche se al Monterisi hanno raccolto meno di quanto abbiamo fatto in trasferta (10 pt in casa, 14 fuori): appena 2 vittorie, 4 pareggi e tre sconfitte (contro Cosenza, Cavese e Atalanta). Una partita da preparare in fretta, visto l'anticipo al venerdì. Sul fronte dell'undici che andrà in campo, possibile che manchi tra i pali Iliev che è uscito ad Altamura dopo uno scontro di gioco, ma rientra capitan Martinelli dopo un turno di squalifica.

Preparazione all'Avellola

La squadra giallorossa è andata nella sua “confort zone” dell'Avellola, per acclimatarsi al sintetico del Monterisi. Lo scarso tempo disponibile per preparare la sfida in Puglia non esclude che Floro Flores stia attentissimo al momento dei suoi allievi. Lui non prescinde dalla settimana di lavoro, anche se in formato ridotto. Alla fine sembra difficile che ci possano essere delle variazioni sul tema: l'undici di partenza non dovrebbe certo discostarsi da quello che è sceso inizialmente in campo contro il Giugliano.Il 4-2-3-1 con un Simonetti e tutto campo si avvicina per caratteristiche al 4-3-3 che Floro ha in mente. Un giocatore come il romano è come la pietra filosofale, mette a posto ogni cosa. E serve a tutto, sia nella fase di contenimento, che in quella offensiva, come ha dimostrato alla grande domenica sera contro il Giugliano. Inserimenti perfetti in attacco in occasione dei due gol, assist sontuoso per Tumminello in occasione della rete dell'ex Crotone. Un giocatore universale, che non può che fare le fortune della squadra che lo ha nelle sue fila.