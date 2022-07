Turismo, il covid non ferma i viaggi: "C'è voglia di ripartenza" Gli operatori confermano: le difficoltà non mancano ma non si rinuncia alle vacanze

La risalita dei contagi ed i rincari non sembrano fermare la voglia di mare, sole e relax. In tanti sono pronti a partire per le vacanze estive. E ancora una volta l'Italia resta la meta preferita dalle famiglie, ma tornano anche i viaggi all'estero. Per il 2022 le partenze ci sono, dunque, ma per molti contenere i costi resta una necessità. A confermare il trend sono gli operatori del settore ormai alle prese già da tempo con le prenotazioni.

“Rispetto allo scorso anno molto meglio, ma è naturale che il budget sia più basso, si cerca di prediligere vacanze nelle mete più vicine”, ha spiegato Chiara Damiano titolare di un'agenzia di Benevento a cui fa eco un esponente del settore. “Le famiglie vogliono uscire da questa stasi di due anni, la voglia di ripartire e di vacanza c'è”, il commento invece di Cosimo Lombardi. Ma per gli operatori le difficoltà non mancano: “Con l'aumento dei casi si cerca di prevedere anche possibili annullamenti”, spiega ancora un operatore.

Intanto in Campania almeno per i mesi più caldi dell'anno l'area costiera resta la più gettonata: “Oltre alla Costiera Amalfitana anche il Cilento”, spiega invece Antonio Lombardi esponente di un'altra agenzia del centro. E così nonostante le criticità in molti confermano: c'è voglia di ripartenza. “Sicuramente l'Italia resta sempre molto richiesta nonostante i costi – l'analisi di Antonio Boccaccino, esponente di un'altra storica agenzia di Benevento - ma fortunatamente si è riaperto molto il Mediterraneo ed anche altre mete estere”.