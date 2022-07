Fondi per giovani agricoltori, Cia: risposta attesa da tempo La dirigenza regionale sottolinea l’importanza dello scorrimento della graduatoria

"Finalmente. La Cia in solitudine e da sempre e in solitudine sta sostenendo che bisognava dare una risposta a circa 1500 giovani che avevano presentato domanda con il vecchio Psr, e rimasti in graduatoria senza copertura finanziaria, finanziando almeno il premio della 611 di 50.000 euro macroarea Ce D, 45.000 euro macroarea A e B. Con l’istituzione di questo fondo di oltre 61 milioni di euro si può scorrere la graduatoria del premio una tantum della 611 del PIG". Così in una nota della Cia Campania ed il presidente Raffaele Amore ribadisce l'importanza che "la Regione finalmente abbia dato in parte una risposta a tutti questi giovani. Da sempre la Cia ha avanzato e portato soluzioni alla Regione per risolvere il problema di tutti questi giovani. In quanto a differenza di tutti gli altri progetti di investimento possono essere ripresentati, il premio una tantum non prevede nuove candidature: si tratta di un contributo che può essere concesso a tutti i giovani che hanno meno di 40 che si iscrivono per la prima volta in agricoltura".

Inoltre il direttore regionale della Cia Mario Grasso sottolinea: "La Confederazione è stata l’unica a scendere in piazza quando si stava creando questo problema, proprio per evitare che si potesse replicare quanto avvenuto con le vecchie graduatorie del PSR. Ma adesso non stiamo qui a cercare i colpevoli o perché si è creata un’attesa a tanti giovani non soddisfatta. Oggi è importante che la Regione Campania riesca a trovare anche se in parte una soluzione per questi ragazzi che hanno deciso di investire il loro futuro in agricoltura".