Zollo confermato alla guida Sezione Manifattura, Impiantistica Meccatronica Open Innovation ed ITS al centro della strategia di crescita

Si è tenuta ieri l’Assemblea della Sezione Manifattura, impiantistica, Meccatronica di Confindustria Benevento che ha riconfermato alla guida Alessio Zollo titolare dell’azienda Muga ICT.

Zollo, giovane intraprendente che ha già realizzato un percorso associativo molto strutturato che lo ha visto dapprima nel gruppo giovani imprenditori, poi presidente della sezione ICT ed infine alla guida della Sezione Manifattura senza tralasciare i suoi impegni regionali e nazionali. Alessio, grazie alla sua umiltà e allo spirito di intraprendenza, due tra le qualità che lo caratterizzano, ha saputo farsi apprezzare mettendo impegno e competenze al servizio delle imprese.

“Essere alla guida di una elle sezioni più rappresentative – spiega Alessio Zollo – costituisce per me una grande soddisfazione. Ovviamente i risultati raggiunti sono frutto della sinergia raggiunta con la Vice Presidente Clementina Donisi che ringrazio per l’impegno e l’esperienza che ha messo in campo al fine di creare un gruppo di imprenditori sempre più coeso e strutturato. Con Clementina condividiamo ogni singola attività d’interesse per la sezione, ma soprattutto stiamo portando avanti un progetto titolato “Gli incontri itineranti della Manifattura” attraverso il quale cerchiamo di ampliare il network associativo facendo sponda con le singole articolazioni del territorio.

Lo scorso triennio è stato caratterizzato da molte difficoltà che hanno limitato le attività della sezione ma nonostante tutto siamo riusciti, grazie al coinvolgimento di ogni singolo anello della filiera, a creare un gruppo di lavoro solido e strutturato. Crediamo fortemente nel ruolo guida delle Sezioni merceologiche attraverso le quali è possibile dar vita a nuove attività e avviare progettualità. Ringrazio il presidente Oreste Vigorito che mi ha dato questa opportunità e che rappresenta per me e per tantissimi altri imprenditori una guida ed un prezioso punto di riferimento".

Il connubio tra Ict e Manifattura è certamente foriero di importanti risultati e proprio grazie a questa sinergia, la Sezione è diventata un punto di riferimento per il territorio attraverso il consolidamento di iniziative volte a rafforzare collaborazione tra le aziende. Tra i progetti futuri immaginiamo attività volte a favorire e rafforzare la conoscenza reciproca, oltre che ad implementare attività congiunte per favorire l’open innovation. Un maggior impegno sarà rivolto alle opportunità derivanti da bandi e finanziamenti che riguardano in maniera trasversale un pò tutte le anime di cui si compone la manifattura, in quanto crediamo nell’opportunità di lavorare a progetti fattivi e finanziabili attraverso i quali far crescere le nostre aziende e favorire l’innovazione. Infine verrà rivolta grande attenzione agli ITS che possono divenire una grande opportunità per le aziende. La presenza nel direttivo di Bruno Scuotto, unitamente agli altri componenti, darà alla sezione un contributo fondamentale su questo versante.”

La squadra è composta da:

Alessio Zollo – Muga ICT- Presidente Sezione Manifattura, Impiantistica, Meccatronica

Bruno Scuotto – Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici Srl – Componente Consiglio di Presidenza

Davide De Pasquale – Intelligentia Srl - Componente Consiglio di Presidenza

Vito Campagnuolo – Nashira Hardmetals Srl - Componente Consiglio di Presidenza

Felice Corrado – Ky-net Srls - Componente Consiglio di Presidenza

Clementina Donisi – Cosmind srl – è la Vice Presidente Confindustria con Delega alla Manifattura, Impiantistica e Meccatronica

Profilo Alessio Zollo

Alessio Zollo è un amante del digitale, marketing e formazione, passione che oggi ha trasferito nel suo lavoro.

Nel 2012, dopo la Laurea specialistica in Management Aziendale, insieme ad Umberto Russo hanno dato vita a MUGA ICT, azienda operante nel comparto digitale.

Passione e sacrifici hanno consentito all’azienda di affermarsi nel settore.

Nel 2015 l’azienda ha vinto la Startup Weekend Benevento (Partnership Google for Startups). Nel 2016 è entrato a far parte di Confindustria Benevento prima come Consigliere Giovani Imprenditori poi come Referente Campano del Comitato del Mezzogiorno di Confindustria (2017) per poi diventare consigliere Regionale e Presidente della sezione ICT di Confindustria Benevento (2018) fino ad essere eletto come membro del Consiglio Centrale di Confindustria nel 2020. L’esperienza alla guida della Sezione Manifattura, Impianti è iniziata con Oreste Vigorito.