Di Lorenzo Confermato alla guida sezione Automotive, Aerospazio, Aeronautica Confindustria. Pietro di Lorenzo: attrarre nuovi investimenti su settori in via di sviluppo

Si è tenuta ieri l’Assemblea della Sezione Automotive, Aerospazio, Aeronautica di Confindustria Benevento che ha riconfermato alla guida Pietro di Lorenzo CEO di Powerflex srl azienda leader nel settore dell’ingegneria per la difesa, l’avionica, l’aerospazio, il navale e il sismico.

“Il settori Aeronautico e ’Automotive rappresentano eccellenze rilevanti nel nostro Territorio - spiega Pietro Di Lorenzo –il cui sviluppo va favorito, assecondando le fasi congiunturali che si trovano ad affrontare.

Creare sinergie e progetti di sviluppo sarà la mia priorità. La collaborazione, unitamente all’apporto dell’esperienza imprenditoriale di ciascun componente della nostra sezione, ci permetterà di ampliare le competenze della sezione stessa.

Stiamo vivendo una fase economica che sta trasformando completamente alcuni settori come quello dell’automotive che, assieme all’indotto, rappresenta una fetta importante del nostro tessuto economico.

Dobbiamo essere in grado di intercettare il cambiamento in atto accompagnando le trasformazioni produttive e favorendo l’attrazione di investimenti in settori emergenti.

Penso ad esempio ai settori della difesa, a quello ferroviario e in particolare a quello dei velivoli a decollo verticale che vedono una fase di sviluppo ed espansione e rispetto ai quali potremo creare degli sbocchi di lavorazione di componenti della produzione anche nella nostra area.

L’associazionismo e la forza delle sinergie tra gli associati sarà certamente un punto di forza nell’accogliere le sfide e le provocazioni che il futuro ci riserverà. Ringrazio il Presidente Oreste Vigorito per l’appoggio ed il sostegno che riserva alla sezione ed alle aziende che la compongono. Nell’ambito della riunione è stata segnalata un’interessante opportunità per le aziende del settore di approfondimento e formazione sul tema Green Economy e sostenibilità ambientale per il rilancio del settore automotive in Campania.

Si tratta di formazione gratuita strutturata attraverso due webinar che si terranno a settembre, finanziata con le risorse dell’Avviso 2/2021 di Fondirigenti, di cui Confindustria Benevento è aggiudicataria.”

La squadra è così composta: Pietro di Lorenzo - POWERFLEX srl – Presidente; Amoriello Giuseppe – PINAUTO SRL - Consigliere; De Marinis Raffaele – DEMAX SRL - Consigliere e Palma Antonia – SANNIO PLASTIC SRL- Consigliere

Profilo Pietro di Lorenzo

Piero di Lorenzo, classe 1962 è ceo di Powerflex srl, azienda italiana che opera dal 1996, svolge le sue attività in tre stabilimenti ubicati nel comune di Limatola.

I settori in cui opera l’azienda sono: Difesa: land and naval, con lo studio e la soluzione dei problemi legati agli shock ed alle vibrazioni, la fornitura di apparecchi meccatronici e rack a standard 19”.

Avionico ed Aerospaziale: con attività di progettazione di parti per satelliti e sistemi per l’alloggiamento di apparati elettronici a bordo velivoli.

Sismico: con lo studio, la progettazione e la validazione di sistemi antisismici per impianti tecnologici e Beni ambientali e culturali.