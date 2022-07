Confindustria. Felice Pepe è il nuovo presidente della Sezione Fonti Energetiche La priorità: definire percorsi formativi ad hoc con ITS Energy Lab

Felice Pepe, amministratore unico dell’azienda Farenergia srl, è stato eletto oggi alla guida della Sezione Fonti Energetiche di Confindustria Benevento. La Sezione raggruppa al proprio interno le realtà attive nell’ambito del comparto energetico che rappresenta uno dei segmenti di mercato maggiormente in espansione in questo particolare periodo congiunturale.

“Ringrazio per questo importante riconoscimento – spiega Felice Pepe - e sono onorato di rappresentare aziende quali, IVPC, Indnamic, MIWA ed altre che costituiscono vere e proprie eccellenze del settore nell’ambito del panorama locale e nazionale. Stiamo già lavorando alle progettualità di maggiore interesse per le aziende della sezione infatti è attualmente in corso con l’ITS Energy lab la costituzione di alcuni percorsi formativi ad hoc in base alle richiesta e alle esigenze del territorio. Obiettivo della sezione è quello di essere punto di riferimento e guida rispetto alle opportunità che di volta in volta potranno manifestarsi. Il mio invito è dunque quello di continuare ad alimentare il confronto affinchè si possano individuare percorsi congiunti sulle priorità da affrontare. Un ringraziamento particolare al Presidente Oreste Vigorito per l’opportunità concessa ”.

Profilo Felice Pepe

Felice Pepe, classe 1991, è amministratore unico di Farenergia srl azienda nata nel 2009, situata ad Apice e che si sta facendo strada nel panorama della sostenibilità ambientale e delle energie rinnovabili. L’azienda si occupa della realizzazione di impianti da fonti rinnovabili quali: Fotovoltaico, Solare Termico ed Eolico.

Ma nel corso del tempo grazie all’esperienza e in risposta alle esigenze di mercato l’azienda si è sempre più specializzata anche dell’installazione e gestione delle case dell’acqua, progetti finalizzati alla riduzione dei rifiuti plastici.