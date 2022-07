Abbatiello confermato alla presidenza Sezione Alimentari, Servizi, Trasporti Valorizzare le produzioni sannite anche attraverso marchio Collettivo registrato “SanniodaGustare"

Salvatore Abbatiello è stato confermato alla guida della Sezione Alimentari, Servizi, Trasporti di Confindustria Benevento. Ieri le elezioni nel corso dell’Assemblea della Sezione.

“Nel Sannio abbiamo prodotti della tradizione enogastronomica di eccellenza che siamo pronti a valorizzare – spiega Salvatore Abbatiello. Abbiamo messo in campo in questi anni una serie di attività volte a fornire riconoscibilità alle nostre produzioni e proprio in questi giorni ci è giunta la comunicazione ufficiale della registrazione del Marchio Collettivo ‘Sanniodagustare’ nei 27 Paesi Europei con il relativo disciplinare d’uso. Questo progetto è seguito dalla sezione a fianco al presidente Oreste Vigorito che crede fortemente nell’iniziativa diretta a valorizzare il territorio sannita con tutte le proprie specificità. All’assemblea hanno partecipato anche la presidente della Sezione Turismo Teresa Romano e il Presidente Piccola Industria, nonché vicepresidente con delega al Turismo, Claudio Monteforte, in quanto riteniamo che la promozione dell’alimentare e del turismo viaggino sullo stesso binario di sviluppo. Tutte le attività messe in campo dalla Sezione vedono il coinvolgimento diretto del Vice Presidente delegato Giuseppe Mauro con il quale lavoriamo all’unisono sulle progettualità che, di volta in volta, realizziamo. Accanto all’alimentare le due anime che compongono la sezione sono: logistica e trasporti e servizi. Per entrambi stiamo seguendo iniziative volte a favorire scambi di informazioni in una logica di rafforzamento delle sinergie. La rete associativa rappresenta infatti la vera forza che accresce la competitività delle imprese.”

La squadra di presidenza risulta così composta:

Salvatore Abbatiello – Logistica Sannita srl – Presidente

Erika di Crosta - L’Arte dei Sapori sas di Erika di crosta &C

Alfredo di Leone - La Vinicola del Titerno srl;

Giuseppe Mazza - Artea srl Società unipersonale;

Antonio Minicozzi - Agrisemi Minicozzi srl.

Profilo Salvatore Abbatiello

Salvatore Abbatiello è Amministratore Unico di Logistica Sannita srl. L’azienda nata nel 2007 è oggi leader nell’area Sud-Italia per la distribuzione di prodotti freschi e freschissimi. L’azienda dispone di 74 mezzi refrigerati, serve 5.800 clienti e tratta oltre 2.400 articoli. Logistica Sannita, il cui stabilimento è ubicato nella zona di Pezzapiana a Benevento, conta oltre 90 dipendenti e lavora attraverso quattro sedi con relative piattaforme logistiche a: Benevento, Campobasso, Foggia e Bari.