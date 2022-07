Confcommercio Campania: "Via a ricostruzione dell'associazione a Benevento" Dopo che l'associazione è uscita dal sistema nazionale

Si adegua anche Confcommercio Benevento. L'associazione, che dal 2015 non recepiva la normativa nazionale, ha aderito all'unica Confcommercio regionale, come ha spiegato il presidente Nicola Romano, sempre scettico rispetto alla riorganizzazione: “Avevamo sollevato le nostre perplessità per i territori dell’entroterra della Regione Campania alla luce del fatto che

quando si riducono i centri decisionali vengono messi in pericolo i benefici per i territori a vantaggio di una verticistica struttura di comando nella gestione dei bilanci e nella produzione delle decisioni. Il Sannio e l’Irpinia hanno caratteri distintivi diversi da quelli caratterizzanti le province di Napoli, Salerno e Caserta e di queste diversità il Sannio e l’Irpinia dovranno saperne garantire l’espressione”.

E da Confcommercio Regionale precisano: “Confcommercio Campania, a seguito dell’uscita dell’Ascom Benevento dal sistema nazionale Confcommercio, avvierà immediatamente il processo di ricostruzione dell’organizzazione provinciale di Benevento partendo dal coinvolgimento delle imprese del territorio, con il massimo supporto organizzativo della Confederazione per assicurare la necessaria presenza della più grande organizzazione di rappresentanza delle Imprese anche nella Provincia sannita. Molti imprenditori sanniti di primo piano si sono dichiarati interessati a ricostituire l’associazione ed hanno già dato la propria disponibilità per arrivare in tempi brevi a definire il percorso per arrivare alla individuazione del nuovo gruppo dirigente che dovrà assumere la guida della rappresentanza di Confcommercio a Benevento.

Intanto Confcommercio Campania ha proceduto ad informare le Istituzioni locali che, nelle more del processo di costituzione della Confcommercio Benevento, l’associazione regionale si farà carico di mantenere la necessaria interlocuzione per tutte le problematiche di interesse delle imprese del terziario beneventano”.