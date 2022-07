Il turismo riscopre le aree interne: "Agriturismi ai livelli pre covid" Il presidente Coldiretti, Masiello: difficile però recuperare i due anni di pandemia

Natura e buon cibo, ma anche sport e divertimento con un'offerta sempre più differenziata. Così gli agriturismi conquistano i visitatori e dalla costa alle aree interne le aziende che hanno puntato sulla multifunzionalità si confermano importante attrattore. “E' migliorata sicuramente la proposta delle nostre strutture, ma sicuramente c'è una gran voglia delle famiglie di uscire”, spiega Gennarino Masiello, presidente Coldiretti che evidenzia la “doppia opzione” offerta delle aziende agrituristiche: “C'è l'opzione dell'area costiera e del mare, ma anche delle aree interne straordinarie che regalano quel bisogno di fresco e temperature un po' più basse”.

L'esponente dell'associazione di categoria, infatti, parla di numeri che sono tornati all'epoca pre covid: “Siamo ai periodi del pre-covid, un livello di presenze molto importanti, concentrate nel fine settimana ma comunque si lavora”.

Ma nonostante i buoni risultati registrati in questi mesi estivi anche dalle aziende agrituristiche, secondo il presidente Masiello sarà comunque difficile recuperare i due anni di pandemia: “quelle ferite lì difficilmente le metti da parte e le riesci a risanare. Due anni di stop e di fermi sono stati una tragedia per le imprese non solo agricolo e non solo agrituristiche, però ora si riesce a mettere in campo un lavoro che può dignitosamente dare una prospettiva diversa e migliore agli imprenditori”.