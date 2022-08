Lampugnale nei gruppi tecnici 'Credito e Finanza' e 'Fisco' di Confindustria Nuovo incarico nazionale per l'imprenditore sannita

Nuovo importante riconoscimento per l'imprenditore sannita Pasquale Lampugnale, che entra a fare parte dei Gruppi Tecnici “Credito e Finanza” e “Fisco” di Confindustria per il prossimo biennio.

Classe 1976, Ceo di Sidersan Spa, Lampugnale attualmente è vice presidente nazionale di Confindustria Piccola Industria con delega a Economia, Finanza e Fisco, Coordinatore del Comitato scientifico consultivo, Presidente di Piccola Industria Confindustria Campania e Responsabile del Centro Studi.

La nomina è stata effettuata dal Vice Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, d’intesa con il Presidente Carlo Bonomi.

“Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di questi due importanti Gruppi Tecnici, che rappresentano temi cruciali per lo sviluppo e la crescita delle imprese - commenta Pasquale Lampugnale -. Temi che ho messo da subito al centro del mio mandato e che acquistano grande rilevanza nel periodo storico attuale, anche alla luce degli ingenti finanziamenti in arrivo da Pnrr, per individuare strategie di intervento volte a favorire l’accesso delle imprese al credito bancario e alle fonti finanziarie alternative nonché al rafforzamento della loro struttura fiscale e finanziaria. I Gruppi Tecnici, in particolare, rappresentano uno snodo fondamentale per l’ascolto coordinato delle istanze e delle valutazioni delle diverse componenti del sistema e di elaborazione delle necessarie sintesi e convergenze su obiettivi comuni e prioritari. Ringrazio il Presidente Bonomi e il Vice Presidente Orsini. Mi impegnerò per ripagare al meglio la fiducia riposta nei miei confronti, consapevole delle responsabilità in questo momento particolare”.